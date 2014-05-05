На Донбассе террористы освободили трех заложников со следами пыток

Сепаратисты освободили троих заложников из Новогродовки Донецкой области. У каждого заметны следы истязаний, сообщает пресс-служба Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

Как говорится в сообщении КСПУ, из Новогродовки, где сепаратисты похитили людей, поступила новость, что Александр Гуров, горняк шахты «Россия» ГП «Селидовуголь», член Независимого профсоюза горняков Украины, при попытке бегства был схвачен, его жестоко истязали.

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«Александра Гурова схватили десять человек, – рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. – Семеро из них были в черной форме. Каждый – под два метра ростом. У одного – нашивка «Грифон». Еще трое были в обмундировании так называемых зеленых человечков. Один, явно чеченского происхождения, угрожал Константину Мусейко, депутату Новогродовского городского совета, отрезать ухо. А еще у него требуют крупную сумму денег».

Волынец также сообщил, что похитители отобрали у Олега Бубича, депутата Новогродовского городского совета, 700 гривень, а у Александра Вовка, горняка шахты «Россия», члена Независимого профсоюза горняков Украины, 60 гривень.

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По состоянию на утро 5 мая три человека отпущены. У каждого из них заметны следы истязаний: у Александра Вовка – сильно изувечено лицо, у Олега Бубича – повреждены ребра, у Валерия Павлика, депутата Новогродовского городского совета, - разбита голова.

«В плену остаются три человека: Александр Гуров, Константин Мусейко и молодой мужчина, фамилия которого уточняется (хотя правоохранительным органам она уже известна). Всех их удерживают на пятом этаже Донецкой областной госадминистрации», - уточнил Волынец.

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Между тем, сообщает КСПУ, сегодня утром во дворе Шахтерской районной госадминистрации (Луганская обл.) формируется очередной отряд боевиков, которым выдают камуфляжную форму и оружие.