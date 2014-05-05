Гриценко: Главный диверсант - это Путин

Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил кандидат на пост Президента Украины, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

По словам Гриценко, «фактически, сейчас антитеррористическая операция только началась, а не продолжилась».

Читайте такжеТуск: Путин должен прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины«В начале этой недели я проехался по востоку страны, был и в Луганске, и в Донецке, и видел, скорее, имитацию, а не антитеррористическую операцию. Когда захваченные помещения никто не перекрывал, не отключал там воду, свет, туда спокойно доставлялась еда. Сейчас, с большим опозданием, власть начала показывать, что с оружием в руках страна будет защищать себя от диверсантов и террористов. Я не знаю ни одной такой страны в мире, которая позволила бы на своей территории действовать диверсантам из ПЗРК. Это недопустимо. Эти мерзавцы прикрывают себя, стреляя со спин женщин и детей», - отметил Гриценко.

Гриценко говорит, что существуют тактики противодействия вооруженным людям, которые прикрываются людьми.

«Я, как офицер, утверждаю, что это нарушение правил, узаконенных международными конвенциями по ведению вооруженной войны. Но если они действуют так, очевидно, стоит изучить опыт, который применялся на Балканах, где тоже прикрывались гражданскими лицами и детьми. В таком случае, участникам АТО давали сигнал (например, сигнальная ракета вверх) и через 30 секунд должен быть открыт огонь. Это делали для того, чтобы люди понимали, что их используют как щит. Они бежали, и неприкрытыми оставались диверсанты и террористы», - говорит Гриценко.

По мнению Гриценко, относительно того, что касается легитимности антитеррористической операции на Востоке, «все абсолютно правильно, согласно закону об антитеррористической деятельности».

«Когда не хватает сил и средств СБУ, закон предусматривает использование подразделений и частей других силовых структур. Включая пограничников, Национальную Гвардию, Внутренние Войска, подразделения Вооруженных Сил. Все эти крики из Кремля - это истерика. На самом деле, главный диверсант - это Путин», - заявил народный депутат.

Находясь в Чернигове, Гриценко отметил: «В Чернигове и в области все спокойно. Нет никаких диверсантов и человечков. Много недовольных властью по многим причинам. Но гарантировано: в Чернигове никто не уничтожит украинский флаг и не вывесит российский триколор. Здесь люди настроены на единство страны».