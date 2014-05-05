Донецкие милиционеры опровергают, что на горуправлении находится сепаратистский флаг

"Во время многотысячных акций в г. Донецке митингующими на здания Донецкого городского управления милиции был вывешен флаг сепаратистской «Донецкой народной республики». Сотрудниками милиции Донецкого ГУ данный флаг был заменен на флаги Донецка и Донецкой области, что и запечатлено на фотографиях, размещенных в ряде интернет-изданий. Поэтому информация, сопровождающая эти фото, является неправдивой", - говорится в сообщении пресс-службы милиции.

Сейчас на здании Донецкого ГУ находятся флаги Донецка и Донецкой области, отмечают в МВД.

Напомним, вчера появилась информация, около 18.30 сотрудники милиции сняли с флагштока городского управления МВД флаг Донецка и подняли стяг сепаратистской Донецкой республики.