Швейцария заморозила активы Януковича и Ко - СМИ
01:00, 05 мая 2014Политика
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4 мая указом федерального прокурора Швейцарии заморожены банковские активы, которые могут принадлежать Виктору Януковичу и его приближенным.
Швейцария заморозила активы Януковича и Ко / newsru.com
Как сообщает Немецкая волна со ссылкой на Reuters, прокуратура открыла 5 уголовных производств в отношении лиц, подозреваемых в отмывании денег.
Общая сумма, содержащаяся на счетах замороженных в рамках расследования, составляет 170 миллионов швейцарских франков (около 140 миллионов евро).
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По данным СМИ, большинство замороженных активов совпадает с теми банковскими счетами, которые были заблокированы правительством Швейцарии в феврале 2014 года.
Они включали активы Виктора Януковича и 20 наиболее приближенных к нему людей, включая его сына Александра.
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