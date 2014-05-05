Швейцария заморозила активы Януковича и Ко - СМИ

Как сообщает Немецкая волна со ссылкой на Reuters, прокуратура открыла 5 уголовных производств в отношении лиц, подозреваемых в отмывании денег.

Общая сумма, содержащаяся на счетах замороженных в рамках расследования, составляет 170 миллионов швейцарских франков (около 140 миллионов евро).

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По данным СМИ, большинство замороженных активов совпадает с теми банковскими счетами, которые были заблокированы правительством Швейцарии в феврале 2014 года.

Они включали активы Виктора Януковича и 20 наиболее приближенных к нему людей, включая его сына Александра.