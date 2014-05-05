Турчинов: 9 мая в Киеве возможны провокации

Об этом заявил и.о. презиента Александр Турчинов в интервью 5 каналу, пишет INSIDER.

''Их цель – свергнуть власть в Киеве. В столице созданы блок-посты с серьезной проверкой, потому что мы ожидаем, что на 9 мая могут быть провокационные действия. Не только в столице. Надо быть внимательным во всех регионах страны, где могут быть диверсанты, провокаторы. ... Против нас идет война. Мы готовимся. Уже установлены блок-посты", - отметил Турчинов.

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Он еще раз подтвердил, что провокации на востоке устраиваются средствами и силами семьи Виктора Януковича и его окружения.

"Это не требует доказательств. Это уже давно поняли все на западе. Российские спецслужбы используют прежнее украинское руководство не только финансово, но и организационно" , - заявил Турчинов.