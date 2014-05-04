В Донецкой и Луганской областях проходит "референдум-опрос"

"Народный референдум" организован в виде работы мобильных групп, а также стационарных постов для голосования.

Читайте такжеРеферендумы как национальная забава

Всего изготовлено более чем сто тысяч бюллетеней, содержащих два вопроса: "Поддерживаете ли Вы территориальную целостность Украины? и "Выступаете ли Вы за расширение полномочий местных общин, которое выражается в самостоятельной бюджетной и культурной политике региона?", сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что в настоящее время опрошены около 100 тысяч респондентов. Среди прочих, опрос состоялся в Луганске, Донецке, Старобильске, Сватове, Чмыривке, Макеевке, Мариуполе - всего более 30 населенных пунктов.

Один из лидеров инициативной группы по проведению "Народного референдума" Дмитрий Ткаченко сообщил, что охват по Донецкой области составил более 40 административно-территориальных единиц.

По состоянию на 13:00 4 мая с.г. использовано уже более 50 тыс. бланков бюллетеней. По словам Ткаченко, из соображений безопасности не охваченными остались несколько крупных городов на севере Донецкой области в районе проведения антитеррористической операции.

По прогнозам организаторов, к концу дня при сохранившейся динамике активности граждан и мобильных групп в "референдум-опросе" примут участие около 90 тыс. граждан Украины, проживающих на территории Донецкой и Луганской областей.

Подсчет результатов будет осуществляться ночью, а его оглашение планируется произвести уже 5 мая. Организаторы "Народного референдума" отмечают, что их опрос, так же как и референдум сепаратистов, назначенный на 11 мая не будет иметь юридических последствий, но его цель - показать истинное отношение большинства граждан восточных областей Украины к вопросу единства страны.

Напомним, что лидеры "Донецкой народной республики" запланировали проведение референдума о целесообразности присоединения к России по крымскому сценарию на 11 мая.