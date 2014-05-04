В Одессе во время штурма милиции ранен журналист

Как передает корреспондент УНИАН, присутствующие здесь граждане скандируют: «Свободу!», «Фашисты!», «Не простим!», «Фашизм не пройдет!", "Свободу героям!» и т.п.

Более десятка парней в масках с дубинками начали разбивать стекло на воротах и окнах здания, до которых могут дотянуться. Несколько женщин их пытались остановить, крича , что они - провокаторы. Неожиданно раздались выстрелы - молодому мужчине в оранжевом жилете сотрудника СМИ прострелили ногу.

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Неизвестный мужчина начал кричать , что стреляют из здания милиции. Кто-то крикнул , что это - провокация. Некоторая часть митингующих прорвалась внутрь двора здания. Слышны крики, ругань. Они требуют, чтобы журналисты называли их «патриотами».