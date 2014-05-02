Террористы допускают возможность обмена заложников из СБУ на сепаратистов 2 мая
04:42, 02 мая 2014Политика
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Захваченных в Донецкой области троих спецназовцев СБУ могут обменять на сепаратистов уже в пятницу, 2 мая.
СБУ, плен, Донбасс / Комсомольская правда
Об этом в телефонном разговоре с ИТАР-ТАСС заявил сопредседатель правительства так называемой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Не исключено, что уже 2 мая три офицера СБУ будут обменены на трех наших активистов", - сообщил он.
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Как сообщалось 27 апреля, народные ополченцы в Донецкой области захватили троих офицеров спецназа СБУ, прибывших из Киева.
По словам представителей ДНР, задачами группы в составе подполковника, майора и капитана были разведка и похищение одного из лидеров самообороны Донецка.
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