Террористы допускают возможность обмена заложников из СБУ на сепаратистов 2 мая

Об этом в телефонном разговоре с ИТАР-ТАСС заявил сопредседатель правительства так называемой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Не исключено, что уже 2 мая три офицера СБУ будут обменены на трех наших активистов", - сообщил он.

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Как сообщалось 27 апреля, народные ополченцы в Донецкой области захватили троих офицеров спецназа СБУ, прибывших из Киева.

По словам представителей ДНР, задачами группы в составе подполковника, майора и капитана были разведка и похищение одного из лидеров самообороны Донецка.