Меркель позвонила Путину и напомнила об ответственности перед ОБСЕ

Разговор перед отлетом Меркель в Вашингтон состоялась по инициативе Берлина, сообщает DW.DE .

Меркель обратилась к Путину с просьбой использовать свое влияние на пророссийских боевиков и сепаратистов, действующих на Востоке Украины, для освобождения группы инспекторов ОБСЕ. Как сообщила пресс-секретарь немецкого федерального правительства, Меркель напомнила Путину об "ответственности России как страны - члена ОБСЕ".

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В ответ Путин заявил Меркель, что украинская армия должна отступить. "Путин отметил, что самым важным сегодня является вывод военных подразделений из юго-восточных областей, прекращение насилия, немедленный запуск широкого национального диалога в рамках процесса конституционной реформы с привлечением всех регионов и политических сил", - сказала пресс-секретарь федерального правительства.

По ее словам, в ходе разговора также была затронута тема предстоящих президентских выборов в Украине. Позиция Берлина заключается в том, что эти выборы имеют исключительное значение для стабильности в Украине.