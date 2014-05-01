В Донецке сепаратисты ходят колонной по городу и срывают украинские флаги

Как передает корреспондент УНИАН, сначала более тысячи сторонников «ДНР» провели шествие от захваченной ими Донецкой облгосадминистрации по улице им. Артема до площади им. Ленина. Сепаратисты не подавали необходимую заявку на проведение сегодняшних акций, но самостоятельно перекрыли движение по улице им. Артема – около 10 мужчин в балаклавах и с битами остановили двигающиеся по проезжай части автомобили.

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Затем на площади состоялся митинг, где его участники выступали за проведение референдума, за самостоятельность независимой «Донецкой народной республики», за Россию, за подразделение «Беркут», за народное благо и за мир во всем мире.

Митингующие периодически скандируют: «Россия!», «Крым-Донбасс-Россия!», «Славянск – герой!», «Хунту долой!» и др.

После митинга сепаратисты направились к памятнику «Борцам за советскую власть», а затем к зданию городского управления милиции.

По пути своего следования они везде, где еще оставались, срывали украинские флаги. Так, участники шествия сняли Государственный Флаг Украины с флагштока, установленного у областного Дворца бракосочетания, и подняли российский триколор. Украинский флаг они отдали милиционерам, сопровождая возгласами: «Россия!» и «Милиция с народом!».

Подойдя к зданию горуправления милиции, сепаратисты стали объяснять правоохранителям, что прибыли поддержать милицию, «которая с народом». К участникам акции вышел начальник горуправления милиции Максим Кириндясов, который заверил сепаратистов, что милиция защищает всех граждан в стране. Несколько активистов зашли вместе с начальником милиции в здание горуправления для ведения переговоров.

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После того, как «переговорщики» вышли из здания горУВД, договорившись о том, что будут совместно с милицией дежурить на блокпостах на въездах в Донецк, чтобы не пропустить активистов «Правого сектора», они направились к зданию прокуратуры. По мнению сепаратистов, в Донецке именно прокуратура поддерживает «киевскую хунту».