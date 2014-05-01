По центру Харькова прошли около 2 тысяч коммунистов и сепаратистов с лозунгами о фашизме и "хунте"

Как передает корреспондент УНИАН, колонна прошла от Вечного огня на улице Университетской к площади Свободы.

Участники мероприятия несли флаги СССР, всех советских республик, символику Коммунистической партии Украины, движения «Юго-Восток» и «Борьба».

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Кроме того, участники шествия, посвященного 1 мая, несли транспаранты с надписями: «Киевскую хунту долой», «Долой киевский национал-фашистский режим», «Федерализация», «Русский язык - государственный», «Мы все антифа», а также скандировали: «Россия!», «Харьков - Крым - Донбасс!», «Власть - народу, защитникам - свободу!», «Фашизм не пройдет!», «Харьков, вставай!»

У большинства участников шествия были прикреплены к одежде георгиевские ленточки.

На площади Свободы возле памятника Ленину участники шествия проводят митинг с требованиями отставки центральной власти, федерализации страны, предоставления русскому языку статуса государственного.

С другой стороны площади Свободы, напротив здания ОГА, трое человек объявили голодовку. Они сели на брусчатку, держат транспаранты с надписями: «Я против хунты», «Позавчера Плехановська, вчера мэр, завтра мы?», «Свободу политзаключенным», «Мы против вражды».

По словам участников акции протеста, они «простые харьковчане» и не являются членами каких-либо партий или движений. Они отметили, что голодовка продлится сутки. Голодающие требуют от украинской власти выполнения «Женевских соглашений», «разоружение представителей организации «Правый сектор» и освобождения от его активистов административных зданий», отказаться от привлечения бойцов Нацгвардии для «подавления мирных протестов», освобождения задержанных в Харькове активистов митингов за федерализацию страны.

По словам участников голодовки, к ним готовы присоединиться многие харьковчан, и акция будет продлен, если в этом будет необходимость.

Вход в здание облгосадминистрации охраняет несколько сотен сотрудников милиции в полном снаряжении, в парке мне Шевченко также дежурит значительное количество работников милиции, они проверяют содержимое больших сумок у прохожих.