За кровавый митинг в Донецке уволены два начальника райотделов милиции

Как сообщает ОстроВ со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации, увольнение произошло в связи с ненадлежащим выполнением обязанностей по охране правопорядка во время митинга в поддержку единства Украины, который прошел 28 апреля в Донецке.

Читайте такжеТурчинов хочет полностью обновить личный состав милиции и СБУ на Востоке Украины«Жители Донецкой области обеспокоены недостаточными усилиями милиции по охране общественного порядка. Во время мирной акции в поддержку единства Украины милиционеры допустили массовое избиение людей. Это неприемлемо. Я ходатайствовал об отстранении от работы лиц, которые допустили это», - заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута.

28 апреля в результате атаки пророссийских активистов на мирных демонстрантов за единую Украину в Донецке за помощью к медикам с травмами средней тяжести обратились 13 человек.