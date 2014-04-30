Состояние Кернеса стабильное. Его готовят к операции - израильские врачи

В клинике не подтверждают информацию некоторых СМИ о том, что Кернесу в Израиле делали операцию, передает медиа-портал "Киев еврейский".

"Его только готовят к предстоящей операции", - отметила Блох.

Напомним, покушение на Кернеса было совершено 28 апреля около 12:00.

Состояние здоровья Кернеса остается тяжелым, он находится в реанимации центрального госпиталя Хайфы (Израиль), где ему сделали вторую операцию.

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Исполняющий обязанности президента Украины, глава Верховной Рады Александр Турчинов поручил МВД и СБУ расследовать покушение на жизнь Кернеса.

По информации МВД, следствие рассматривает несколько версий покушения. Одна из основных версий - реакция сепаратистски настроенных лиц на последние события, произошедшие в Харькове.