Назначен новый глава милиции Кировоградщины

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В МВД Украины была создана комиссия, которая уже провела несколько заседаний, на одном из которых обсуждались кандидаты на должность начальника УМВД Украины в Кировоградской области. Лично министром и членами люстрационной комиссии было отмечено, что кандидаты от Кировоградщины оказались одними из сильнейших. И в результате жесткой конкуренции преимущество было предоставлено полковнику милиции Витюку", - сказано в сообщении.

Новоназначенный начальник милиции Кировоградщины коротко рассказал о своей службе в органах внутренних дел области и поблагодарил руководство государства, МВД и области за доверие, а также представителей общественности.

"Я всем благодарен. Поверьте, у меня нет сомнения в том, что мы вместе с вами, объединив усилия, преодолеем тот негатив, который еще сегодня существует в государстве и области. Наши совместные добрые дела на благо страны и народа, для которых мы живем, скажут сами за себя", - подытожил он.

Ранее Витюк работал заместителем начальника УМВД Украины на Львовской железной дороге – начальником уголовной милиции.