Луценко: Покушение на Кернеса - изменение тактики Кремля
Покушение на Геннадия Кернеса - сигнал того, что Кремль меняет тактику.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер «Третьей Украинской Республики» Юрий Луценко.
«И раньше лояльное к Российской Федерации население, и бизнес, и местные элиты после преступлений диверсийников в Славянске и зачистке в Крыму выбирают стабильность в Украине», - отмечает политик.
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По его мнению, «выстрел в Кернеса является первым среди запланированных терактов против непокорных Москве лидеров общественного мнения».
«Черные метки уже получили и другие лица, символизирующие украинский экономический национализм в регионе. Возможны также покушения на лидеров избирательной кампании», - прогнозирует политик.
«Все это заставляет еще раз громко сказать: мы должны прекратить «домашнюю войну», договориться о сотрудничестве в рамках единой команды евроремонта и выиграть выборы 25 мая», - резюмирует Луценко.