Луценко: Покушение на Кернеса - изменение тактики Кремля

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер «Третьей Украинской Республики» Юрий Луценко.

«И раньше лояльное к Российской Федерации население, и бизнес, и местные элиты после преступлений диверсийников в Славянске и зачистке в Крыму выбирают стабильность в Украине», - отмечает политик.

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По его мнению, «выстрел в Кернеса является первым среди запланированных терактов против непокорных Москве лидеров общественного мнения».

«Черные метки уже получили и другие лица, символизирующие украинский экономический национализм в регионе. Возможны также покушения на лидеров избирательной кампании», - прогнозирует политик.

«Все это заставляет еще раз громко сказать: мы должны прекратить «домашнюю войну», договориться о сотрудничестве в рамках единой команды евроремонта и выиграть выборы 25 мая», - резюмирует Луценко.