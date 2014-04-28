МИД РФ: военные учения на границе с Украиной не нарушают женевские соглашения

Об этом говорится в заявлении делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, размещенном на официальном сайте МИД РФ.

«Женевские договоренности не содержат ограничений на деятельность Вооруженных Сил Российской Федерадии в пределах ее национальной территории», - говорится в заявлении.Читайте такжеРоссия так и не ответила Украине относительно учений возле границы

МИД РФ считает, что мероприятия, проводимые в подразделениях и частях Южного и Западного военных округов, по своему масштабу не требуют каких-либо разъяснений в соответствии с положениями Венского документа 2011 года.

Кроме того, в заявлении отмечается, что РФ не видит оснований для проведения посещения в мест военных учений, согласно Венскому документу 2011 года.

В то же время МИД РФ заявляет, что Россия готова обсуждать военные аспекты ситуации вокруг кризиса в Украине в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности и его рабочих органов, а также двусторонних встреч, но вне связи с механизмом главы III Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. «Что же касается проводимых в приграничных с Украиной районах Российской Федерации учений батальонных тактических групп общевойсковых соединений Южного и Запдного военных округов и полетов авиации, то оснований для задействования в связи с ними главы III ВД-2011 нет, тем более что цели и задачи, а также содержание этих учений были обнародованы Министром обороны Российской Федерации 24 апреля 2014 года», - отмечается в заявлении.Читайте такжеТри группы войск РФ вблизи украинских границ перевели в боевую готовность - украинский адмирал

Как сообщал УНИАН, 24 апреля после начала силами МВД активной фазы антитеррористической операции в захваченном боевиками Славянске президент РФ Владимир Путин заявил, что «действия власти Киева против народа Украины будут иметь для нее последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины». Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах.

На протяжении минувшей недели пограничники зафиксировали 88 случаев провокационных действий со стороны российских военных в непосредственной близости к украинской границе.

Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил начальник отдела связей со СМИ Государственной пограничной службы Олег Слободян.Читайте такжеНАТО: учения РФ у границ Украины создают угрозу

В частности, по словам Слободяна, это полеты военной авиации вблизи госграницы, наблюдение за действиями пограничников неизвестными лицами и тому подобное.

Представитель ГПСУ отметил, что активизация таких действий наблюдается с прошлого четверга, 24 апреля.

В то же время Слободчан сказал, что на минувшей неделе пограничники визуально не фиксировали нарушений государственной границы Украины со стороны РФ.