СНБО будет рекомендовать назначить референдум по децентрализации на 15 июня - источник

"Из информированных источников стало известно, что СНБО принял решение рекомендовать проведение всеукраинского референдума относительно единства Украины, расширение прав регионов и децентрализации 15 июня (а не 25 мая, как кто-то поспешил сообщить). Окончательное решение должна принять Верховная Рада при участии всех политических сил, в том числе Партии регионов. Проведение референдума и его положительные результаты относительно единства страны выбьют козыри из рук сепаратистов и Путина", - об этом написал в социальной сети Facebook политолог, член совета "Майдан" Игорь Жданов.