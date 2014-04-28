В Сумах неизвестные пытались оставить город без воды

В Сумах на Лепеховском водозаборе неизвестными злоумышленниками была осуществлена попытка взлома помещения хлораторной и кражи двух люков, чтобы закрыть задвижки для подачи воды, из-за чего областной центр мог остаться без водоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 28 апреля, во время аппаратного совещания сообщил директор коммунального предприятия «Горводоканал» Анатолий Сагач.

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По его информации, нападение произошло в ночь с 25 на 26 апреля.

«В настоящее время охрана объектов водоканала усилена: чтобы подобная ситуация не возникала, с выходных усилена государственная охрана еще на 6 водозаборах и очистительных сооружениях областного центра. Предприятие работает стабильно», - сказал Сагач.

В свою очередь и.о. городского головы Сум Александр Лысенко призвал руководителей коммунальных предприятий проявлять бдительность и отметил необходимость усилить охрану коммунальных предприятий и учреждений, особенно во время майских праздников.

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«Разная информация поступает. На 1 и 9 мая сепаратисты, или, как их называют «рашисты», или идиоты, планируют какие-то акции. Поэтому нам нужно быть готовыми при необходимости собраться и принять соответствующие решения», - отметил Лысенко.