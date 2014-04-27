Аваков объявил большую кадровую чистку в рядах МВД
Милиция на востоке Украины во многом не готова выполнять свои обязанности, поэтому власти начали большую кадровую чистку среди правоохранителей, заявил глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"У нас есть проблемы с качеством выполнением милицией своих функций, в том числе и на востоке страны. Но это не значит, что милиция перешла к кому-то под контроль, это значит, что значительная ее часть функционально не готова выполнять свои обязанности", - заявил глава МВД в эфире программы "Подробности"на телеканале "Интер" в воскресенье.
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По его словам, в этой связи в правоохранительных органах будет проведена грандиозная кадровая чистка, и в некоторых подразделениях она уже началась. При этом Аваков заверил, что региональные подразделения на востоке Украины подчиняются МВД.
"Донецкая милиция имеет вертикаль государственной власти, и согласно ей работает, так же как и Харьковская, как и Луганская", - сказал он.