Аваков объявил большую кадровую чистку в рядах МВД

"У нас есть проблемы с качеством выполнением милицией своих функций, в том числе и на востоке страны. Но это не значит, что милиция перешла к кому-то под контроль, это значит, что значительная ее часть функционально не готова выполнять свои обязанности", - заявил глава МВД в эфире программы "Подробности"на телеканале "Интер" в воскресенье.

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По его словам, в этой связи в правоохранительных органах будет проведена грандиозная кадровая чистка, и в некоторых подразделениях она уже началась. При этом Аваков заверил, что региональные подразделения на востоке Украины подчиняются МВД.

"Донецкая милиция имеет вертикаль государственной власти, и согласно ей работает, так же как и Харьковская, как и Луганская", - сказал он.