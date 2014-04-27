СБУ подтверждает захват своих сотрудников боевиками на Донетчине
Злоумышленники с оружием совершили нападение на сотрудников СБУ, помешали выполнению задания и захватили их.
Служба безопасности Украины подтверждает захват ее сотрудников в Донецкой области, не уточняя количество людей и обстоятельства
Как сообщили в пресс-центре СБУ, 26 апреля вечером в Горловке группа сотрудников СБУ в рамках уголовного производства выполняла задание по задержанию гражданина РФ, подозреваемого в убийстве депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака. Злоумышленники с оружием совершили нападение на сотрудников СБУ, помешали выполнению задания и захватили их.
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Прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство по факту незаконного препятствования деятельности сотрудников СБУ.
Штаб антитеррористической операции ориентирован на освобождение сотрудников СБУ и задержание вооруженных преступников.