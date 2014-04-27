Брат Голомши возглавил милицию Киевщины
03:13, 27 апреля 2014Политика
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На должность начальника ГУ МВД Украины в Киевской области приказом министра внутренних дел Украины назначен брат первого заместителя в.о.генпрокурора Украины Николая Голомши Ярослав Голомша.
Аваков уже подписал приказ
Об этом УНИАН сообщили в главке милиции Киевщины, отметив, что соответствующий ведомственный документ в МВД был подписан главой ведомства Арсеном Аваковым в пятницу.
Читайте такжеГоломша: За всю историю Украина еще не сталкивалась с таким масштабом злоупотребленийКак отметили в милиции, Голомша в 2010 году занимал должность начальника УМВД в Ровенской области.
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