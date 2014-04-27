Брат Голомши возглавил милицию Киевщины

Об этом УНИАН сообщили в главке милиции Киевщины, отметив, что соответствующий ведомственный документ в МВД был подписан главой ведомства Арсеном Аваковым в пятницу.

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