Против сепаратистов уже открыто 240 уголовных дел - ГПУ

По фактам проявления сепаратизма начато 240 уголовных производств, по которым разоблачено 177 человек, 94 из них судами избрана мера пресечения в виде удержания под стражей, в том числе четырем гражданам Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, об этом сегодня на совещании с участием руководителей центрального аппарата ГПУ и прокуроров областного уровня заявил и.о. генпрокурора Олег Махницкий.

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Он отметил, что расценивает подстрекательство людей к массовым беспорядкам на востоке и юге Украины, захвату административных помещений, противодействию силовым структурам как «преступление против государства», и требует давать принципиальную правовую оценку каждому проявлению таких противоправных действий.

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Махницкий констатировал, что в юго-восточных регионах риск нарушения территориальной целостности государства остается чрезвычайно высоким, о чем свидетельствуют последние события в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Он отметил, что сепаратистами провозглашаются так называемые «республики», организуются незаконные референдумы, а самозванцы пытаются перебрать на себя функции представителей власти. «Страшнее всего, что при этом гибнут люди», - подчеркнул и.о. генпрокурора.

Махницкий назвал необходимым предпринять все меры по выявлению и перекрытию каналов финансирования таких действий.