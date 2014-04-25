Гаагский трибунал начал расследовать массовые убийства на Майдане

Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда начала предварительное изучение заявления Украины о преступлениях, совершенных прежней властью.

Об этом говорится в пресс-релизе Международного уголовного суда в Гааге.

Отмечается, что 17 апреля 2014 года правительство Украины подало заявление в соответствии со статьей 12(3) Римского устава о признании юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) относительно преступлений, совершенных, по утверждениям, на территории Украины в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.

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Как говорится в сообщении, после получения заявления по представлению государства, в соответствии со статьей 12(3) Римского устава, офис прокурора начинает его предварительное рассмотрение согласно устоявшемуся порядку (на английском языке).

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Таким образом, прокурор МУС Бенсуда приняла решение начать предварительное изучение ситуации в Украине с целью установить соответствие требованиям Римского устава для дальнейшего открытия досудебного расследования. В соответствии со статьей 53(1) Римского устава, прокурор будет рассматривать вопросы юрисдикции, приемлемости и интересов правосудия.