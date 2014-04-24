Украинские спецслужбы установили спонсоров сепаратистских выступлений на Донбассе
03:27, 24 апреля 2014Политика
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На Донбассе во время проведения антитеррористической операции украинские спецслужбы установили источники финансирования сепаратистских митингов, и сейчас по ним уже готовится удар.
Украинские спецслужбы установили спонсоров сепаратистских выступлений на Донбассе / Остров
Об этом в эфире ток-шоу "Шустер LIVE" сообщил временно исполняющий обязанности заместителя главы Администрации президента Украины Андрей Сенченко, передает ТСН.
"Наконец сгруппировались наши спецслужбы и начали работать относительно источников финансирования - и в Донецке, и в Луганске", - отметил представитель Администрации президента.
По словам Сенченко, украинские спецслужбы установили, кто больше всех стимулирует разговоры о том, что Донбасс якобы не слышат.
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