Украинские спецслужбы установили спонсоров сепаратистских выступлений на Донбассе

Об этом в эфире ток-шоу "Шустер LIVE" сообщил временно исполняющий обязанности заместителя главы Администрации президента Украины Андрей Сенченко, передает ТСН.

"Наконец сгруппировались наши спецслужбы и начали работать относительно источников финансирования - и в Донецке, и в Луганске", - отметил представитель Администрации президента.

По словам Сенченко, украинские спецслужбы установили, кто больше всех стимулирует разговоры о том, что Донбасс якобы не слышат.