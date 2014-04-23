Джемилев встретится с Путиным только после выведения войск РФ с оккупированного Крыма

Об этом он сказал в интервью газеты День.

"Я также слышал об этих предложениях (встречи с президентов РФ - Ред.), и я об этом говорил и Чубарову, что Путин пусть сначала выведет свои войска из Крыма, вернет временно оккупированные им земли, а потом уже можно будет встречаться и говорить, если он действительно хочет помочь решению проблем крымскотатарского народа. Но сначала надо освобождать территорию", - подчеркнул Джемилев.Читайте такжеВсе вопросы правового положения крымских татар должны регулироваться в Украине - Джемилев

Он также еще раз заявил, что крымскотатарский народ не поддерживает Конституцию, которую приняли сепаратисты в Крыму.

"После прочтения первой статьи, в которой говорится, что Крым является составной частью России, дальше можно не читать. Все дальнейшее неприемлемо для нас. Это была бы абсурдная вещь. Они рассуждают, что это территориальное достояние, а мы видим, что это агрессия, и это незаконно, и вдруг мы это признаем? Нет, так не получится", - рассказал лидер крымскотатарского народа.