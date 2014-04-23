Guardian: Запад не исключает новых переговоров в Женеве
Британская газета Guardian сообщает, что Запад не исключает новых переговоров в Женеве между главами МИД Украины, ЕС, США и России, поскольку договоренности, которые были достигнуты 17 апреля, не приносит никаких результатов.
Однако, как пишет Guardian, ЕС и США пока отложили введение новых санкций против России, чтобы дать еще один шанс на решение проблемы дипломатическими методами, сообщает 5 канал.
Как сообщил изданию источник в дипломатических кругах, Запад не исключает необходимости проведения новых встреч в Женеве.
"Негативная риторика, которую мы видим со стороны Москвы - это не совсем то, чего мы ожидали от России. Однако мы дадим еще некоторое время, но при этом будем настаивать на том, что нужны действия", - заявил дипломат.Читайте такжеМИД надеется, что Россия предоставит свои доказательства выполнения Женевского соглашения
Напомним, 17 апреля в Женеве руководители дипломатических ведомств Украины, России, ЕС и США достигли соглашения по деэскалации ситуации в Украине. Они договорились, что сепаратисты, которые захватили правительственные здания на Востоке Украины должны освободить их.