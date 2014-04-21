СБУ: российские спецслужбы планировали обвинить украинцев в поставках оружия террористам в РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила разведывательно-подрывную акцию спецслужб Российской Федерации, направленную в ущерб международному имиджу нашего государства, сообщил пресс-центр СБУ.

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По данным СБУ, в 2012 году полковник ФСБ РФ Алексей Чепик завербовал гражданина Украины «О». В январе-феврале этого года Чепик поставил завербованному задачу установить контакт с активистами и руководством УНА-УНСО и осуществить под контролем ФСБ контрабандные поставки стрелкового оружия в Российскую Федерацию.

Как сообщается, по замыслу российских спецслужб, после ликвидации «покупателей» оружия предусматривалось на международном уровне выдвинуть в адрес Украины обвинения в организации поставок оружия террористическим организациям в России.