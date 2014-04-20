Яценюк поздравил Украину с Пасхой

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью, глава правительства, в частности, отметил, что «в этот Великий день, который возвышает человека, озаряет его путь и вдохновляет надеждой, мы верим и знаем, что все будет складываться хорошо в нашем общем доме».

«Мы никогда не пожертвуем нашим достоинством и нашей свободой, мы отстоим наше право на счастливое будущее. Ведь Пасха говорит каждому из нас: зло никогда не одолеет добро, мрак никогда не заменит свет», подчеркнул премьер-министр Украины. И сердечно пожелал всем Пасхальной радости, мира, счастья и благополучия.