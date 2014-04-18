В Харькове 16 антимайдановцев отпустили под домашний арест

Апелляционный суд Харьковской области изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для 16 активистов антимайдана, задержанных во время освобождения здания облгосадминистрации.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным прокуратуры, вчера, 17 апреля, суд рассмотрел 57 апелляций активистов антимайдана на решение Киевского райсуда Харькова, который избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

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«Из них для 16 активистов суд изменил меру пресечения на домашний арест. Остальным – оставил в силе решение о содержании под стражей», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 апреля пророссийские активисты захватили здание Харьковской ОГА. Утром 8 апреля спецподразделение Национальной гвардии Украины разблокировало здание ОГА. Во время спецоперации задержали 65 человек, у них было изъято боевое и травматическое оружие, а также 6 ящиков с «коктейлями Молотова».

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Всем задержанным во время разблокирования здания ОГА вручены письменные подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).

На протяжении 9-11 апреля Киевский районный суд Харькова рассмотрел дела 65 активистов и избрал для всех меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Для 63 активистов суд определил залог в размере до 180 тыс. грн. Для двух активистов - лидеров «Восточного украинского блока» Егора Логвинова и Сергея Юдаева – залог определен не был.