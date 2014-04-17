В Краматорске на митинг за единство Украины напали сепаратисты

19:50, 17 апреля 2014
Политика
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1 тысяча человек митингует в поддержку единства Украины в Краматорске.

Митинг за единство Украины в Краматорске / twitter.com/novostidnua

В Краматорске на митинг в поддержку единства Украины вышла 1 тысяча человек. На участников митинга напали около 100 сепаратистов, сообщает портал "Новости Донбасса".

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Они попытались прорваться к митингующим, но их остановила милиция.

Участники проукраинского митинга держали в руках национальную символику и выкрикивали «Слава Украине!».

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