В Краматорске на митинг за единство Украины напали сепаратисты
19:50, 17 апреля 2014Политика
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1 тысяча человек митингует в поддержку единства Украины в Краматорске.
Митинг за единство Украины в Краматорске / twitter.com/novostidnua
В Краматорске на митинг в поддержку единства Украины вышла 1 тысяча человек. На участников митинга напали около 100 сепаратистов, сообщает портал "Новости Донбасса".
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Они попытались прорваться к митингующим, но их остановила милиция.
Участники проукраинского митинга держали в руках национальную символику и выкрикивали «Слава Украине!».
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