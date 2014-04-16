Эксперт: Украина обязана выплачивать пособия своим гражданам, где бы они ни были

Об этом заявил политический эксперт, директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

«Они не должны выпадать из общегосударственного пенсионного и социального обеспечения и социальной защиты, потому что сохранили украинские паспорта, и государство просто обязано платить им пенсии и социальные выплаты. В конце концов, Украина является социальным государством, и это право гарантировано им Конституцией», - отметил эксперт.

По его словам, где бы ни находился украинский гражданин, Украина обязана выплачивать ему социальные пособия, если он в них нуждается и они ему положены.

«У нас это получилось сделать в отношении украинских граждан, живущих в Приднестровском регионе, а это территория другого государства. В той же России украинские граждане также получают социальные выплаты. Почему Украина не может этого сделать в Крыму, который является украинской территорией, хотя сейчас де-факто он оккупирован Россией?», - сказал Кулик.

При этом, по мнению эксперта, Украина обязана бороться за Крым и за украинских граждан, которые там живут.

«Вряд ли мы сможем в течение пары месяцев или даже года вернуть Крым себе. Но в любом случае это наша территория, и дарить или продавать ее России никто не собирается. Как быстро она к нам вернется, я не знаю, но думаю, что в конечном итоге Украина все-таки Крым получит назад», - подчеркнул директор Центра исследования проблем гражданского общества.

Как сообщалось, о том, что Украина продолжит защищать права своих граждан в Крыму и сохранит положенные им социальные выплаты заявил и глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок. Кандидат в президенты рассказал, что для этого Верховной Радой был принят закон «Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины».

«По этому закону Украина не признает принудительного вступления в гражданство России, которое оккупанты навязывают крымским украинцам. Всех жителей Крыма, которые сохранят украинские паспорта, можно считать нашими гражданами. Государство подтверждает свои обязательства перед ними по выплатам пенсий и социальной помощи при условии, если они отказались от такой помощи России», - подчеркнул Олег Тягнибок.