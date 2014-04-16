В захваченный террористами Донецкий горсовет введут милицию - мэр

В Донецкий горсовет будет введена милиция и организована совместная работа с вооруженными активистами, которые захватили здание, для предотвращения провокаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

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Он сообщил, что активисты назвали себя организацией «Оплот» и требуют референдума, с ними постоянно ведутся переговоры.

«Мы общались, провели два раунда переговоров. И еще один раунд переговоров впереди. Они дали мне гарантии, что не будут противодействовать работе сотрудников исполкома и все имущество будет сохранено», - сказал мэр.

При этом он добавил: «Сейчас, думаю, в 15 часов будут введены сюда также работники милиции и будет организована совместная работа, чтобы никаких провокаций и противоправных мер не было».

Лукьянченко сказал, что требования о референдуме «звучат давным давно» и отметил: «Я еще раз проинформирую депутатов Верховной Рады о требованиях, я уже их озвучивал на встрече с премьер-министром 11 апреля. И озвучивал мнения народа, который ставил этот вопрос. И я думаю, что должен быть ответный шаг из центра по этим вопросам. Там, кстати, были обещания».

Мэр подчеркнул, что сейчас Донецкий городской совет «работает в штатном режиме», и выразил надежду, что сессия горсовета 18 апреля «пройдет в установленное время и без срыва».

Как сообщал УНИАН, утром 16 апреля, вооруженные люди захватили Донецкий горсовет. По словам руководителя пресс-службы донецкого горсовета, в здание зашли вооруженные люди в масках, более 30 человек, которые расположились на всех этажах. Захватчики сказали, что представляют общественную организацию «Оплот» и выдвинули свои требования. Среди них - проведение местного референдума 11 мая, но для этого они требуют, чтобы Верховная Рада приняла соответствующие законы для того, чтобы местный референдум был легитимным.

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16 апреля днем в контролируемом вооруженными активистами здании прошло заседание городского исполнительного комитета под председательством мэра Донецка Александра Лукьянченко.

По его словам, что исполком рассматривал вопросы, которые касаются повседневной жизнедеятельности города.

Напомним, 11 апреля мэр Донецка Лукьянченко на встрече с премьер-министром Украины Арсением Яценюком предлагал провести одновременно с президентскими выборами референдум по внесению изменений в Конституцию Украины.