Ситуация в Одессе остается контролируемой несмотря на лживые заявления сепаратистов

Об этом заявил журналистам первый вице-премьер-министр Виталий Ярема.

«Там есть призывы, но ситуация под контролем», - сказал Ярема.

Также о контролируемости ситуации в городе несмотря на заявление Антимайдана и призывы к блокированию движения транспорта, заявили УНИАН в в пресс-службе «Евромайдана-Одесса».

В пресс-службе добавили, что сейчас сторонники единой Украины совместно с правоохранительными органами несут сменную вахту, по 6 часов, на различных блок-постах в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, сообщение о создании Одесской народной республики появилось сегодня на различных информационных ресурсах, некоторые из которых сделали ссылку на сайт odessa-antimaydan.com.

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На этом сайте, в частности, размещено обращение к жителям региона и «других ближайших братских городов - всем, кто уже понял, что началась гражданская война».

В обращении сказано, что «в стране уже введено военное положение», и о том, что «цель задействовать весь город в народно-освободительном движении юга».

«Завтра в 16.00 Одесса должна встать!!! Буквально!!! Ваша задача в обозначенное время блокировать указанные на карте транспортные развязки своими машинами, пешеходы – выходите на зебры и стойте там. Создавайте максимальное количество заторов по всему городу», - сказано в обращении.

Также в нем содержатся призывы сделать так, чтобы никто не попал на работу и на службу, не пропускать военных и милицию. На сайте размещена карта, на которую нанесены 153 точки региона, где предлагается перекрыть движение транспорта.

В тоже время представитель организации «Молодежное единство», которая является одним из организаторов Куликова поля, где расположен палаточный городок местного Антимайдана, заявляет, что «это целенаправленная дезинформация».