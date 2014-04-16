Немецкий политик: Агрессия РФ против Украины – это агрессия РФ против ценностей ЕС

Агрессия России против Украины – это агрессия России против ценностей Евросоюза, заявляет глава комитета по делам Европейского Союза в Бундестаге Федеративной республики Германии Гунтер Крихбаум (ХДС/ХСС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 15 апреля на пресс-конференции в Донецке, куда прибыл с официальным визитом в составе делегации депутатов Бундестага ФРГ.

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«Мы выступаем за мирное разрешение конфликта. И агрессия России против Украины одновременно означает и агрессию России против ценностей Евросоюза в целом, а главными ценностями Евросоюза являются мир и свобода. Это то, что объединило весь Европейский Союз, это то, за что вышли люди в Украине на улицу», - сказал Крихбаум.

При этом он добавил, что «30-40 тыс. российских войск, которые сейчас находятся на российско-украинской границе, свидетельствуют скорее о том, что они выведены туда не для защиты от Украины, а наоборот».

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Поэтому немецкий парламентарий подчеркнул, что сегодня «основной целью является сохранение страны, сохранение Украины» и разрешение этого международного конфликта мирным путем.