Россия призывает Запад к "мудрости" в вопросе поставок оружия Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Антонов призвал коллег на Западе «проявить мудрость и сдержанность в своей политике в отношении возможных поставок вооружений и военной техники Киеву».

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По его словам, эти вооружения могут использоваться против мирного населения, участников акций протеста, которыми охвачен восток Украины. «Эти вооружения могут быть использованы против мирного населения. И тогда будет ясно, кого нужно винить в эскалации ситуации в этой стране», - сказал Антонов.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля, в день массового расстрела снайперами людей на улице Институтской и Майдане Незалежности в Киеве, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит сотрудничество с Украиной, но будет исходить из того, чтобы власть была легитимной, «в тонусе, чтобы об нее не вытирали ноги».

Сегодня, 15 апреля Министерство обороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники, которые были захвачены российскими военными в аннексированном Крыму, за исключением кораблей и авиации.