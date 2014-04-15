В Украину не пропустили уже 12 тысяч россиян

Пограничники с начала марта не пропустили в Украину 12 тысяч россиян, которые могли бы принять участие в экстремистской деятельности.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, в условиях последних событий, в частности аннексии Крыма и происходящих в восточных областях Украины, пограничная служба продолжает принимать жесткие меры по охране государственной границы и проводит усиленный пограничный контроль в пунктах пропуска. Меры осуществляются во взаимодействии с сотрудниками СБУ, МВД и военнослужащими ВСУ и направлены на выявления лиц, которые собираются принимать участие в дестабилизации обстановки в Украине, недопущение перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других запрещенных предметов.

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Госпогранслужба обращает особое внимание, что организованные группы провокаторов, особенно из числа граждан России, не могут пересечь государственную границу Украины или попасть на материковую часть из оккупированного Крыма.

Во время пограничного контроля на границе с полуостровом тщательным образом проверяют транспортные средства и документы всех без исключения лиц. Особое внимание уделяется лицам, которые уже принимали участие в экстремистских мероприятиях в Крыму и теперь пытаются проехать в другие регионы Украины для подстрекательства населения, имея при себе действительные паспорта граждан Украины.

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Ежедневно только в рамках специальных пограничных операций на границе с Россией несет службу более тысячи пограничных нарядов. Кроме того, существенно усилены участки на границе с АР Крым и на приднестровском сегменте. Только за прошедшие сутки во въезде в Украину было отказано почти 250 гражданам России. Всего же с начала таких мероприятий в Украину не пропустили 12 тысяч граждан РФ, которые могли принимать участие в экстремистской деятельности на территории нашего государства.

Как сообщал УНИАН, с начала марта Госпогранслужба усилила контроль на границе с РФ.