Мэр Донецка заявляет, что милиция в городе работает в штатном режиме

"Все райотделы милиции работают в штатном режиме, обеспечивают охрану порядка", - подчеркнул он, сообщает ОстроВ.

Читайте такжеУ Донецькій області у березні відкрито 16 справ за фактами злочинів, скоєних під час мітингів"Все службы работают в штатном режиме... Ведутся благоустроительные работы", - добавил мэр.

По словам Лукьянченко, не прекращаются переговоры с захватившими здание ДонОГА сепаратистами. "Мы продолжаем переговоры...для того, чтобы нормализовать жизнедеятельность обладминистрации, областного совета", - рассказал градоначальник.