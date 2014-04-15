Мэр Донецка заявляет, что милиция в городе работает в штатном режиме
11:39, 15 апреля 2014Политика
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Все райотделы милиции в Донецке работают в штатном режиме. Об этом журналистам сообщил городской голова Александр Лукьянченко.
Все службы работают в штатном режиме / REUTERS
"Все райотделы милиции работают в штатном режиме, обеспечивают охрану порядка", - подчеркнул он, сообщает ОстроВ.
Читайте такжеУ Донецькій області у березні відкрито 16 справ за фактами злочинів, скоєних під час мітингів"Все службы работают в штатном режиме... Ведутся благоустроительные работы", - добавил мэр.
По словам Лукьянченко, не прекращаются переговоры с захватившими здание ДонОГА сепаратистами. "Мы продолжаем переговоры...для того, чтобы нормализовать жизнедеятельность обладминистрации, областного совета", - рассказал градоначальник.
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