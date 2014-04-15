США пришлют в Черное море второй военный корабль
В Черное море прибудет еще один американский военный корабль.
Об этом в понедельник, 14 апреля, заявил румынский лидер Траян Бэсеску во время посещения эсминца США «Дональд Кук», который зашел с визитом в румынский порт Констанца, передает Лента.ру.
Название военного корабля США и цель его визита в Черное море глава Румынии не уточнил.
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Эсминец ВМС США «Дональд Кук», оснащенный системой ПРО «Иджис» с противоракетами и крылатыми ракетами «Томагавк», находится в водах Черного моря с 10 апреля.
Вместе с ним в акватории пребывает французский разведывательный корабль «Дюпюи-де-Лом» и спасательное судно «Ализе» ВМС Франции. В понедельник в Черное море должен также войти французский ракетный фрегат «Дюплекс».
Все они примут участие в военных учениях совместно с румынскими кораблями.
Американский эсминец «Дональд Кук» пробудет на территории Румынии до 17 апреля. .