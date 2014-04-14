Регионалы против силового сценария и использования армии на Востоке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал во время Согласительного совета руководителей фракции и комитетов парламента.

“Мы категорически против силового сценария развития событий. Тем более, считаем неприемлемым использование украинской армии против украинских граждан”, - сказал депутат.

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В частности, по его словам, люди на Востоке хотят, чтобы русский язык получил статус второго государственного языка, рассмотреть вопрос относительно федеративного устройства, а также относительно возможности проведения местных референдумов.

Депутат отметил, что сегодня должно состояться совещание относительно конституционной реформы и соответствующий проект должен быть обсужден с гражданами.

“Если там не будет отмечено каких-либо составляющих по тем вопросам, которые нарушают люди с Востока, вы прекрасно понимаете, какая реакция будет в ответ”, - сказал Ефремов и подчеркнул, что граждане должны иметь возможность вносить свои предложения относительно изменений к Конституции.