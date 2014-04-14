России уже никто не верит - представитель Франции в ООН

Об этом он заявил во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН, инициированного российской стороной, передает Еспресо.TV.

«Мы видим, что взрыв насилия на востоке Украины - не спонтанный. Мы видим, что реализуется крымский сценарий - сначала действуют агрессивные пророссийски настроенные люди, а тогда за ними приходят дисциплинированные вооруженные люди в масках и камуфляже. Все это распространяется интернетом. Несмотря на возражения России, ей уже никто не верит. Россия не понимает, что интернет существует и отрицает очевидное», - сказал он.

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Он также отметил хладнокровие в действиях украинской власти, которая, несмотря на провокации, пытается решить этот вопрос через дипломатический диалог.