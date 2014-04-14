Путину выгодно создавать конфликты в Украине - Расмуссен

«Путин делает это ради восстановления величия России путем реставрации сферы влияния на постсоветском пространстве», — заявил Андерс Фог Расмуссен в интервью Wall Street Journal.

Другим элементом российской стратегии генсек назвал дестабилизацию в Восточной Европе и Закавказье, пишет gordonua.com.

"В интересах России – продление на неопределенный срок "замороженных" территориальных конфликтов, таких как конфликт между Грузией и Абхазией, Южной Осетией или между Молдавией и Приднестровьем", – сказал Расмуссен.

Кроме того, генсек Альянса уверен, что Владимир Путин преследует еще одну цель – не допустить, чтобы страны Востойной Европы вступили в НАТО.

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"Возможность провести альтернативный трубопровод в обход России, например по территории Азербайджана и других закавказских государств, напрямую зависит от мира и стабильности в регионе. Таково геополитическое мышление Путина", – отметил Расмуссен.

Ранее генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен заявлял, что НАТО не планирует военных действий в Украине.

12 апреля министр иностранных дел Андрей Дещица сообщил, что Украина удовлетворена нынешним уровнем сотрудничества с Североатлантическим альянсом и не ведет переговоров о предоставлении ей Плана действий по членству в НАТО.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии и бывший премьер Польши Ярослав Качиньский считает, что только укрепление сотрудничества в рамках НАТО может предотвратить агрессию России.

Президент Чехии Милош Земан уверен, что если ЕС и НАТО не остановят РФ уже сегодня, то после Украины Кремль может переключиться и на другие страны, например, Молдову.