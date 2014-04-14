Путину выгодно создавать конфликты в Украине - Расмуссен
События в Крыму и на востоке Украины – один из элементов стратегии президента РФ Владимира Путина по восстановлению величия России путем реставрации сферы влияния на постсоветском пространстве
«Путин делает это ради восстановления величия России путем реставрации сферы влияния на постсоветском пространстве», — заявил Андерс Фог Расмуссен в интервью Wall Street Journal.
Другим элементом российской стратегии генсек назвал дестабилизацию в Восточной Европе и Закавказье, пишет gordonua.com.
"В интересах России – продление на неопределенный срок "замороженных" территориальных конфликтов, таких как конфликт между Грузией и Абхазией, Южной Осетией или между Молдавией и Приднестровьем", – сказал Расмуссен.
Кроме того, генсек Альянса уверен, что Владимир Путин преследует еще одну цель – не допустить, чтобы страны Востойной Европы вступили в НАТО.
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"Возможность провести альтернативный трубопровод в обход России, например по территории Азербайджана и других закавказских государств, напрямую зависит от мира и стабильности в регионе. Таково геополитическое мышление Путина", – отметил Расмуссен.
Ранее генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен заявлял, что НАТО не планирует военных действий в Украине.
12 апреля министр иностранных дел Андрей Дещица сообщил, что Украина удовлетворена нынешним уровнем сотрудничества с Североатлантическим альянсом и не ведет переговоров о предоставлении ей Плана действий по членству в НАТО.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии и бывший премьер Польши Ярослав Качиньский считает, что только укрепление сотрудничества в рамках НАТО может предотвратить агрессию России.
Президент Чехии Милош Земан уверен, что если ЕС и НАТО не остановят РФ уже сегодня, то после Украины Кремль может переключиться и на другие страны, например, Молдову.