Пшонка рассказал, как Янукович и Ко пытались мирно разрешить ситуацию в Украине

"На виду у всего мира власти Украины в январе и феврале нынешнего года искали мирный выход из сложившийся ситуации", - сказал он, напомнив о "переговорах с оппозицией и переговорах с участием высокопоставленных лиц иностранных государств", сообщает ИТАР-ТАСС.

"Это то обстоятельство, что 90 дней сотрудники милиции стояли без боевого оружия, потому что не были им вооружены. Это те две амнистии, которые принимала верховная рада Украины и было амнистировано около 300 граждан, совершивших преступления и задержанных на Майдане за эти преступления", - отметил он.

"Это реальные обстоятельства и факты, которые свидетельствуют о том, что реальная законная власть Украины стремилась к тому, чтобы был мирный путь к развитию ситуации", - сказал Пшонка, заметив, что сейчас "страна почти на грани гражданской войны".

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Он также отметил, что "законно избранная украинская власть самостоятельно принимала решения, а не реализовывала чужие сценарии, как это происходит в реальности сегодня".

"Мы видим явные нарушения закона у сегодняшней незаконной киевской власти. С чего начался разговор с законной властью в ноябре прошлого года на "Майдане"? Это коктейли Молотова, это те призывы, которые звучали для органов власти, это захват управлений службы безопасности Украины, управления внутренних дел, органов прокуратуры. Это призыв браться за оружие и реально захватывать власть", - напомнил он.

"Все это привело к тому, что они начинают забывать, что силовым вариантом захватили эту власть", - подчеркнул Пшонка.

"Сегодня киевская власть должна помнить, что нельзя не замечать конституцию, попирать конституцию, а потом взывать к законности", - отметил он. Пшонка подчеркнул, что "необходимо восстановить законность" и "решать ключевые вопросы мирным путем".