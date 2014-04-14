Парубий обещает обезвреживать людей, которые пришли извне

Об этом в интервью Hromadske.tv по итогам воскресного заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил секретарь СНБО Андрей Парубий, пишет Радио Свобода.

По его словам, в результате действий украинских спецслужб есть задержанные офицеры Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления Вооруженных сил России.

Парубий отказался приводить другие подробности антитеррористической операции, которая по решению СНБО происходит на Востоке Украины.

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12 апреля сепаратисты захватили в Славянске Донецкой области административные здания, в воскресенье они продолжили свои действия в нескольких других городах области.

От 6-7 апреля в руках сепаратистов остаются областное управление СБУ в Луганске и облгосадминистрация в Донецке.