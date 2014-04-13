Красный Лиман защищал от сепаратистов живой щит из местных жителей

Правоохранители готовились отражать удар в случае штурма, говорится в сюжете ТСН.19:30. Но до активной фазы противостояния с экстремистами не дошло. Местные жители буквально живым щитом стали оборонять участок.

В итоге неизвестные уехали. Но попытки повторного визита люди не отвергают.

Читайте такжеАваков: в Краматорске идет перестрелка, в Красном Лимане отбили нападение боевиков"Приехали сюда из Славянска. Хотели заходить. Стрельнули раз в небо, вверх. Видят - реакции нет никакой у людей. Стоят. Развернулись, поехали", - рассказал по телефону мэр города Леонид Перебыйнис.

"Мы собираемся на ночь, чтобы патрулировать город. Вот записываемся, кто на какой машине будет. Чтобы не было ночью провокаций", - добавил городской глава Красного Лимана.

Ранее сообщалось, что в результате субботней активности сепаратистов начальник донецкой милиции ушел в отставку.