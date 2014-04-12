В Луганске милиция не препятствует действиям сепаратистов - "Опора"

Ситуация в Луганске сейчас очень напряженная - центр города перекрыт, по улицам ходят люди с оружием. Об этом в эфире Громадського ТБ сообщил руководитель общественной сети "Опора" в Луганске Алексей Кормилецкий, пишет Украинская правда.

Он отметил также, что сепаратисты расширяют захваченные территории, увеличивают баррикады, продвигаясь все дальше от здания областного СБУ.

"Там стоят вооруженные люди, это, по сути, террористы", - рассказал активист.

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При этом Кормилецкий настаивает, что правоохранительные органы не действуют и не препятствуют подвозу фурами песка и дров сепаратистам.

"Никаких препятствий не было. Была объявлена антитеррористическая операция, но мы ее не видим", - сказал активист.

В то же время Кормилецкий подчеркнул, что в Луганске есть много сторонников единой Украины, но люди в настоящее время считают себя брошенными и брошенными центральной властью.

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"Многие боятся, что Луганск станет вторым Крымом", - отметил он.

Как известно, в Луганске заблокированные в здании СБУ сепаратисты заявили, что они готовят создание "парламента Луганской республики".

И. о. главы Администрации президента Сергей Пашинский рассказал, что захваченные в восточных областях здания заблокированы милицией, и если ситуация не будет решена мирным путем, то силовики будут действовать в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.