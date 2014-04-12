Партия регионов – последние дни КПСС

Все политические силы, построенные по принципу авторитарного управления небольшой группой вождей, умирают. В 1991 году никто и в страшном сне не мог представить: достаточно нескольких недель, чтобы якобы могучая и несокрушимая КПСС почила в истории. А причина была банальной – слишком долго затягивалась партийная демократическая реформа, которая могла приблизить партию к нуждам простых людей. Аналогичную ситуацию сейчас переживает и Партия регионов, вновь выбравшая путь консервации на старых принципах вместо модернизации.

Между Партией регионов и КПСС действительно много схожего. Обе партии создавали матерые коммунисты, исповедовавшие советский виртуально-номенклатурный подход к партийному строительству.

Во-первых, на любых помпезных партийных съездах, имитирующих представительство многомиллионных членов партии, главное не кто как голосует, а кто как считает. Плюс – обязательный «ручной» подбор делегатов на съезд, чтобы даже не возникало намека на внутрипартийную дискуссию.

Во-вторых, у каждой партии советского образца должен быть свой генеральный секретарь, выбираемый группой наиболее влиятельных партийцев (членов политбюро или олигархов). А остальных членов партии (или избирателей) уже ставят перед свершившимся фактом.

В-третьих, генеральный секретарь (лидер партии) руководит ровно столько времени, сколько устраивает «серых» кардиналов партии. Едва начинается любая самодеятельность – происходит переворот и смена генсека (партийного «вождя»).

В-четвертых, на роль лидера партии выбирается наименее интеллектуально развитый «вождь», которым удобно манипулировать.

В-пятых, формируется набор неких партийных идеологических клише, с которыми партия годами идет на выборы. Хотя эти лозунги и идеи давно уже устарели и неактуальны, они не меняются вследствие оторванности партийной верхушки от народа.

В-шестых, одним из обязательных условий существования партии советского образца должно быть отсутствие партийных конкурентов на их электоральном поле (это может быть партийная монополия КПСС или устранение любых альтернативных проектов на юго-востоке в стиле ПР).

В-седьмых, гарантией получения любой хорошей должности при власти советской партии (КПСС или ПР) является членство в партии. В противном случае, каким бы человек не был хорошим профессионалом, его место вне Системы.

Кризис реальной поддержки избирателей в Партии регионов назревал давно. Доказательством стали парламентские выборы 2012 года, после которых партия смогла сформировать большинство в Раде исключительно благодаря манипуляциям с мажоритарщиками и админресурсу. А спокойное отношение юго-востока к смещению лично Януковича и его побегу из страны еще четче продемонстрировали: на главе ПР (генсеке КПСС) можно поставить «крест». А еще немного – и на самой партии.

Если проводить определенные аналогии, самым оптимальным решением было бы начало процесса срочной демократизации Партии регионов. Начиная от реального включения в партийное руководство на местах людей из народа, организации публичной дискуссии о дальнейших путях развития партии и заканчивая формированием пула новых лидеров с помощью праймериз.

Несмотря на снижение рейтингов, до сих пор ПР являлась умеренной политсилой, выражающей интересы жителей юго-востока. Поскольку едва ПР замолчала и в ней начался разброд и шатания, голову подняли радикалы и сепаратисты в Луганске, Донецке, Харькове. Не забываем про Крым.

Но «серые кардиналы» Партии регионов, привыкшие более 10 лет монопольно управлять партией, решили наступить на те же грабли, что и руководство КПСС в конце 80-х. А именно – сымитировать демократию и новый курс партии в стиле горбачевского «нового мышления».

Сначала аксакалы партии публично свалили всю вину за испорченный имидж партии на Януковича. Дескать, это все он со своей «Семьей» четыре года воровал, довел страну до нищеты, инициировал кровопролитие на Майдане. А сама Партия регионов, дескать, ни сном, ни духом не ведала. Подобные воззвания чем-то напомнили разоблачительные речи Хрущева на XX съезде КПСС, где он рассказывал о злодеяниях Сталина. И все сподвижники Иосифа Виссарионовича (включая самого Хрущева) делали вид, что никто ничего не знал.

Ну а дальше своим избирателям, как всегда не спрашивая их мнение, Партия регионов предложила нового молодого и перспективного «вождя» - экс-харьковского губернатора Добкина. Известного простому обывателю разве что хитовым интернет-роликом о его постном лице.

Почему именно Добкин?

Для живущих в своем мирке «серых кардиналов» партии он действительно кажется удобным и подконтрольным кандидатом в лидеры. Такой себе второй Янукович на заре своей политической карьеры в начале 2000-х. Тоже экс-губернатор, тоже косноязычный и любящий ругаться матом. Не особо блещущий интеллектом, без личного рейтинга и серьезных финансовых ресурсов. Плюс – из Харкова. Это должны якобы убрать мифы, что «донецкие» опять лепят лидера их своих же «донецких». В общем и целом, Добкин – это удобный пластилин, из которого можно сделать Януковича-2. Ибо спонсоры Партии регионов до сих пор уверены: их избирателю необходим именно типаж Януковича.

Кстати, помнится, аналогично оторванное от реалий руководство КПСС также было уверено: народу мечтает о молодом лидере а-ля Горбачев. Правда, развалить КПСС и СССР с такой скоростью, как это сделал Михаил Сергеевич из-за своей полной некомпетентности, надо было умудриться.

Впрочем, тот же Ахметов уверен, что он сможет контролировать своего нового Януковича. Не допустив ошибок со старым, когда тот умудрился создать свой собственный клан. Из аналогий: «Семья» Януковича чем-то напоминает клан Брежневых, который методично уничтожали после смерти Леонида Ильича.

В свою очередь, технологи слепят из Добкина нечто удобоваримое для избирателей юго-востока. Главное – чтобы он громко рассказывал о государственном статусе русского языка.

С другой стороны, «бонзы» Партии регионов решили сделать определенную комбинацию с Добкиным, выгодную для себя. Понимая, что мало времени для раскрутки нового партийного «вождя», его президентскую кампанию решили практически не проводить. Нацелившись на досрочные парламентские выборы.

А тем временем отдать (подарить, продать) голоса юго-востока некому иному проходному кандидату в президенты, пообещавшему спонсорам Партии регионов больше всего «бонусов». И сейчас все факты указывают на тесное сотрудничество Ахметова с Тимошенко. Для Юлии Владимировны единственный шанс выиграть президентские выборы – получить часть голосов на юго-востоке. В условиях дистанцирования от выборов Партии регионов и негласной поддержки Ахметова (без активного напоминания жителям юго-востока о грехах Тимошенко), схема достаточно реальная.

Однако это все – планы «серых кардиналов» Партии регионов. Помнится, подобные наполеоновские планы были и у членов политбюро КПСС, уверенных, что достаточно Горбачева с имитацией реформ – и великая и могучая партия монопольно просуществует еще лет 70.

Так вот, в жизни происходит все иначе. КПСС развалилась. А реанимация Партии регионов с помощью Януковича-2 под плотным контролем олигархов, скорее всего, станет обычным фарсом и лебединой песней ПР. Ведь события в ноябре-феврале действительно поменяли людей. И на юго-востоке тоже. Люди хотят видеть реальных политиков, защищающих их интересы. Политиков, говорящих конкретно, а не размыто. Политиков конкретных действия.

А нет – уже готовы выносить таких политиков на вилах. Поэтому подсунуть юго-востоку кандидатом в президенты от самой рейтинговой у них партии Добкина – это непростительная ошибка для будущего Партии регионов. Недаром же его уже выгоняли из-под здания луганского СБУ с криками «Предатель!»…