Встреча Украина-ЕС-США-Россия состоится в Женеве 17 апреля

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, представители четырех сторон будут искать политическое решение кризиса вокруг Крыма и урегулирование напряженной ситуации на востоке Украины.

"Верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон примет участие во встрече между Европейским Союзом, Соединенными Штатами, Украиной и Россией, которая состоится в Женеве в четверг, 17 апреля для обсуждения кризиса в Украине. Европейский Союз полностью вовлечен в дипломатические усилия по деэскалации кризиса в Украине и поиска политического урегулирования," говорится в сообщении Европейской Службы внешнего действия.

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"Вместе с международным сообществом ЕС вносит значительный вклад в усилия по стабилизации ситуации в стране (Украине)", - говорится в сообщении.

Ранее высокопоставленный дипломат ЕС отверг предложение российской стороны, чтобы во встрече приняли участие представители восточных регионов Украины, сказав, что украинская делегация сама должна решать, кто должен быть в ее составе.

Во встрече в Женеве примут участие исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица, Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон, Государственный секретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров.