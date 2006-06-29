Шевченко рассказал, что должна сделать Италия, чтобы выиграть

Форвард сборной Украины Андрей ШЕВЧЕНКО заявил в интервью итальянским СМИ, что сборная Италия должна очень постараться, чтобы выиграть у сборной Украины в матче ¼ Чемпионата мира по футболу.

«Мы сделали большой скачок за эти несколько недель, работая упорно и сосредоточенно. Италия должна очень постараться, чтобы выиграть у нас. Нам терять нечего, а вот им я думаю, есть что», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

Он также рассказал, что не думал, что украинская сборная пройдет «так далеко на этом Чемпионате мира, а также «удивлен, потому что не ожидал сыграть с Италией на Кубке мира», сообщает Germany06.Ru.

«Независимо от того, как закончится матч, Италия навсегда останется в моем сердце. Такие люди, как Андреа ПИРЛО, Дженаро ГАТТУЗО, Алессандро НЕСТА и Филиппо ИНДЗАГИ навсегда останутся моими друзьями», - добавил А.ШЕВЧЕНКО.