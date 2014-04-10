Путин планирует захватить всю Украину - Квасьневский

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он заявил сегодня на конференции в Варшаве, на которой обсуждалась тема европейского лидерства в новых реалиях.

"Убежден, что целью Путина является не только забрать Крым или получить влияние на Востоке Украины, его цель - захватить всю Украину и включить ее в состав Евроазиатского сообщества, которое должно поставить Путина в список крупнейших лидеров его государства как Петр Первый и Екатерина Вторая и вернет России статус супердержавы",- сказал он.

Квасьневский отметил, что ожидает длительного кризиса в Украине, отметив, что Европейский союз и НАТО должны готовить ответ на возможное развитие событий.

Читайте такжеПутин имеет планы не только в отношении Украины

"Мы должны быть готовы к тому, что это не дело, которое угаснет через несколько недель закончится после 25 мая, когда состоятся президентские выборы в Украине, а будет продолжаться дальше",- сказал он.

Экс-президент выразил надежду, что события в Украине приведут к еще большей большей интеграции членов Европейского союза, в частности, в сфере создания общей энергетической политики и общей политики безопасности, а также будет способствовать активизации сотрудничества с США.

Он также призвал западные государства тщательнее выполнять озвученные заявления.

"Во многих странах мира - не только в России - есть убеждение, что западный мир являются чемпионами слова, но не является столь хорошим во время реализации соответствующих деклараций. Мы должны изменить это",- сказал он.

Квасьневский также отметил, что будущее Европы на ближайшие десятки лет будут определять два важнейшие дела: финансовый кризис, который, по его словам, уже проходит, и так называемый "украинский кризис".