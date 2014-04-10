«Батькивщина» не способна объединиться даже вокруг собственного кандидата - политолог

«Я думаю, Бондаренко начал подготовку к собственному выдвижению на выборы мэра Киева. Происходит это по личной инициативе или с санкции Юлии Владимировны, сказать сложно. Дело в том, что в отличие от УДАРа и «Солидарности», которые идут на президентские и столичные выборы слаженной командой, в «Батькивщине» слаженности не наблюдается. СМИ писали о недовольстве значительной части партии решением Тимошенко идти на выборы – многие ожидали, что демократические силы выдвинут единого кандидата и одержат победу уже в первом туре», – говорит Николай Михальченко.

Читайте такжеГлава КГГА Бондаренко уволил своего заместителя«По Киеву, насколько можно судить, у Тимошенко еще более сложная ситуация, которую емко можно охарактеризовать как «разброд и шатание». Уже известно, что на выборы идет член «Батькивщины» Леся Оробец. Писали, что подобные же планы вынашивает Николай Томенко. На низком старте Владимир Бондаренко. То есть, по сути, единства нет даже в рамках одной политической силы», – отмечает эксперт.

Также, по его мнению, подобная ситуация не только осложняет для партии избирательную кампанию, но и делает проблематичной координированную работу после выборов в случае победы. «Очень сложно не только выиграть выборы, но и эффективно работать после них, когда оппонентами по различным вопросам выступают не только политические противники или союзники по демлагерю, но даже члены собственной команды», – констатировал Николай Михальченко.